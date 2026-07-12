Jovem é atingido a golpes de faca após discussão na Cidade Baixa

Um jovem ficou ferido após ser atingido por golpes de faca na madrugada deste domingo (12), no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

O caso ocorreu pouco depois da meia-noite, na Rua Lima e Silva, próximo à Rua Loureiro da Silva.

Informações preliminares da Brigada Militar dão conta de que houve uma discussão em um bar da região. Um dos envolvidos teria deixado o local e, minutos depois, teria voltado armado com uma faca.

A vítima, que tem 17 anos, foi atingida por, pelo menos, quatro facadas. Equipes da Brigada Militar e uma ambulância do Samu foram acionadas.

O jovem foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Já o autor das facadas, que já foi identificado, fugiu após o episódio.

A motivação da discussão ainda não foi confirmada pelas autoridades.