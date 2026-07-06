Segurança

Possível feminicídio
Notícia

Jovem de 21 anos é morta a tiros em Lajeado; ex-companheiro é suspeito

Vítima foi identificada como Denise Silva de Medeiros

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Guilherme Milman

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Bianca Mallmann

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