Jovem de 21 anos é morta a tiros em Lajeado; ex-companheiro é suspeito

Denise Silva de Medeiros foi morta com disparos de arma de fogo na cabeça. Arquivo pessoal

Uma jovem de 21 anos foi morta a tiros na noite de domingo (5) em Lajeado, no Vale do Taquari. Ela foi identificada como Denise Silva de Medeiros.

A suspeita é de que o ex-companheiro da vítima seja o autor do crime. O nome do homem de 25 anos não foi divulgado e não havia medida protetiva de Denise contra o suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como feminicídio e aconteceu em um apartamento na Rua Tiradentes, no centro da cidade. A Brigada Militar foi acionada por volta das 5h por familiares de Denise, que não conseguiam contato com ela. A jovem foi encontrada no quarto do apartamento.

Denise foi atingida pelos disparos de arma de fogo na cabeça, enquanto estava no quarto, e morreu no local. Os policiais apuraram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, nem que ela tivesse outras relações.

Jovem foi morta em um apartamento no centro de Lajeado, no Vale do Taquari. Joel Alves / Rádio Independente

Este pode ser o 42º caso de feminicídio no Rio Grande do Sul em 2026. Do total, somente cinco das mulheres mortas tinham medida protetiva contra o suspeito do assassinato.