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Investigado pela polícia do RS por golpe que usou nome de criança com doença rara é capturado na Espanha

Homem é suspeito de integrar esquema que usou o nome de  Lorenzo Silveira, diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, para pedir doações

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Leticia Mendes

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