Investigação sobre caso de menino morto pelo pai em Viamão será dividida em dois inquéritos policiais; entenda

Dandre e Mayanna com o filho Oliver. Arquivo pessoal / Divulgação

A Justiça gaúcha autorizou a divisão do inquérito policial que apura a morte de Oliver Grayson, menino de três anos morto pelo pai em Viamão. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29) pela Polícia Civil.

A divisão ocorre para que as denúncias de suposta violência doméstica e familiar praticada contra a mãe do menino, Mayanna Angelina Rodgers, sejam investigadas em um inquérito policial próprio em vez de serem vinculadas ao inquérito do homicídio de Oliver.

Conforme a delegada Luana Tamiozzo Medeiros, substituta na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e responsável pela investigação do caso, o pedido de desmembramento dos inquéritos partiu da defesa de Mayanna.

Segundo a delegada, a decisão não gera mudanças na apuração, uma vez que as provas referentes a supostas agressões e lesões em Mayanna já eram investigadas. O que vai ocorrer, agora, é o compartilhamento das provas entre os dois inquéritos.

— O que pode vir a mudar, depois, é a competência de julgamento dos processos. O inquérito onde estão sendo apurados o homicídio e as torturas contra o menino Oliver e demais crianças vai correr na Vara do Júri, em razão do homicídio. Já o inquérito da violência familiar, provavelmente, vai correr na Vara da Violência Doméstica. Quem vai decidir depois de concluídas as investigações é o juiz — explica a delegada.

A Polícia Civil ainda não tem previsão de quando os inquéritos serão concluídos. A delegada afirma ainda estar ouvindo testemunhas e aguardar perícias e documentos.

Mayanna foi presa preventivamente após a morte de Oliver. Ela é investigada por suspeita de envolvimento no caso de violência contra a criança. O pai do menino, o missionário norte-americano Dandre Grayson, segue preso após ter confessado agressão contra a criança.

Morte após agressões

O crime aconteceu no dia 5 de julho em Águas Claras, Viamão, onde a vítima residia com os pais e os irmãos. A criança sofreu agressões na região do peito e do abdômen. O pai ainda teria batido a cabeça do filho contra o chão.

O menino foi levado pelo próprio missionário até o Hospital de Viamão, onde a equipe médica constatou as lesões graves e acionou a Brigada Militar.