Investigação sobre caso de menino morto pelo pai em Viamão será dividida em dois inquéritos policiais; entenda

A Justiça gaúcha autorizou a divisão do inquérito policial que apura a morte de Oliver Grayson, menino de três anos morto pelo pai em Viamão. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29) pela Polícia Civil.
A divisão ocorre para que as denúncias de suposta violência doméstica e familiar praticada contra a mãe do menino, Mayanna Angelina Rodgers, sejam investigadas em um inquérito policial próprio em vez de serem vinculadas ao inquérito do homicídio de Oliver.
Conforme a delegada Luana Tamiozzo Medeiros, substituta na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e responsável pela investigação do caso, o pedido de desmembramento dos inquéritos partiu da defesa de Mayanna.
Segundo a delegada, a decisão não gera mudanças na apuração, uma vez que as provas referentes a supostas agressões e lesões em Mayanna já eram investigadas. O que vai ocorrer, agora, é o compartilhamento das provas entre os dois inquéritos.
— O que pode vir a mudar, depois, é a competência de julgamento dos processos. O inquérito onde estão sendo apurados o homicídio e as torturas contra o menino Oliver e demais crianças vai correr na Vara do Júri, em razão do homicídio. Já o inquérito da violência familiar, provavelmente, vai correr na Vara da Violência Doméstica. Quem vai decidir depois de concluídas as investigações é o juiz — explica a delegada.
A Polícia Civil ainda não tem previsão de quando os inquéritos serão concluídos. A delegada afirma ainda estar ouvindo testemunhas e aguardar perícias e documentos.
Mayanna foi presa preventivamente após a morte de Oliver. Ela é investigada por suspeita de envolvimento no caso de violência contra a criança. O pai do menino, o missionário norte-americano Dandre Grayson, segue preso após ter confessado agressão contra a criança.
Morte após agressões
O crime aconteceu no dia 5 de julho em Águas Claras, Viamão, onde a vítima residia com os pais e os irmãos. A criança sofreu agressões na região do peito e do abdômen. O pai ainda teria batido a cabeça do filho contra o chão.
O menino foi levado pelo próprio missionário até o Hospital de Viamão, onde a equipe médica constatou as lesões graves e acionou a Brigada Militar.
Em depoimento à polícia, o pai assumiu as agressões. A motivação, segundo ele, foi o filho não ter lhe dado um "bom dia".