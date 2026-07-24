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Imagens mostram criminosos usando caminhão de empresa para furtar toneladas de cobre em Porto Alegre

Polícia Civil prendeu três suspeitos de integrar esquema que furtou fios e bobinas na zona norte da Capital. Material foi descarregado em São Leopoldo

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Humberto Trezzi

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Maria Regina Eichenberg

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