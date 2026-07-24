Imagens mostram criminosos usando caminhão de empresa para furtar toneladas de cobre em Porto Alegre

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um grupo de homens faz força para carregar bobinas de cobre de centenas de quilos em um caminhão. A ação, que aparenta ser uma rotina de trabalho, é o flagrante do furto de fios de energia em larga escala na zona norte de Porto Alegre.

Com base nas gravações, a Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão contra suspeitos de receptação do material.

A operação, denominada Cobre Oculto, foi deflagrada na quinta-feira (23) pela 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. O flagrante de furto foi feito no galpão de uma empresa que atua no ramo de distribuição de energia elétrica, no bairro Humaitá, zona norte da Capital.

As investigações apuram a subtração de aproximadamente 2,35 toneladas de cabos e bobinas daquele depósito, pertencente a uma terceirizada que presta serviços para a CEEE Equatorial. A própria empresa informou a quantia furtada.

Imagens flagram ladrões pegando bobinas de cobre para embarcar no caminhão. Polícia Civil / Divulgação

Logística e apoio interno

De acordo com o delegado Gabriel Lourenço, responsável pelas investigações, os suspeitos utilizaram um caminhão da própria frota da terceirizada para transportar o material durante a noite. O veículo seguiu até o bairro Campina, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde descarregou o metal em um estabelecimento que vende sucata.

— Fica claro que o crime é organizado em etapas: a retirada indevida do material da base da empresa vítima, o transporte noturno até o município de São Leopoldo, a ocultação ou descarregamento do material em ponto de comércio de sucata e a posterior retirada e destinação da carga por veículo de propriedade de um dos investigados — -explica Lourenço.

Caminhão foi inteiramente carregado com cobre furtado, segundo investigação da 4ª Delegacia de Polícia Civil. Polícia Civil / Divulgação

A apuração indica que um funcionário da terceirizada facilitou o acesso do grupo ao galpão. A suspeita é de que ele já tenha agido da mesma forma em ocasiões anteriores, fato que motivou a averiguação policial.

A operação da 4ª DP contou com o apoio de agentes da 3ª, 10ª, 12ª e 20ª DPs. Os suspeitos foram presos por furto qualificado, associação criminosa e receptação qualificada.

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— É compromisso da Polícia Civil a repressão a este tipo de crime, que tem reflexos diretos na prestação de serviços essenciais à população, além de infligir diversos prejuízos à atividade econômica, de um modo geral — aponta o delegado Lourenço.

O que diz a concessionária

Procurada pela reportagem, a distribuidora de energia manifestou-se por nota: