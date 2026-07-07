Homem suspeito de matar ex-companheira em Lajeado é preso preventivamente

Mulher foi encontrada morta a tiros dentro do apartamento onde morava. Arquivo pessoal

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (6), o homem suspeito de matar Denise Silva de Medeiros, de 21 anos, em Lajeado. A mulher foi encontrada morta a tiros dentro do apartamento onde morava, no centro do município, no domingo (5)

O suspeito se apresentou acompanhado de um advogado e permanece preso. A Polícia Civil não divulgou oficialmente a identidade do suspeito. A reportagem de Zero Hora apurou que se trata de Ismael Garcia da Rosa, de 25 anos.

Conforme a investigação, Denise e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de cinco anos e estavam separados aproximadamente há seis meses. Apesar do término, os dois ainda mantinham contato. De acordo com os depoimentos colhidos até o momento, o investigado não aceitava o fim da relação e teria ido ao apartamento depois de saber que a ex-companheira estava se relacionando com outra pessoa.

Ao longo desta segunda-feira, a polícia ouviu pessoas próximas da vítima. A investigação também obteve imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito entrando no prédio onde Denise morava. Os investigadores seguem em busca de novos registros para esclarecer a dinâmica do crime.

A delegada Márcia Bernini, reponsável pela investigação, informou ainda que Denise não possuía medida protetiva de urgência nem havia registrado ocorrência policial contra o ex-companheiro. O corpo foi encaminhado para perícia, e a investigação prossegue com novas diligências.

LEIA TAMBÉM Jovem encontrada morta em apartamento havia se mudado de cidade para fugir de ex, relata família

Segundo familiares da vítima, Denise havia se mudado recentemente de Estrela para Lajeado para tentar se afastar do ex-companheiro. Segundo os parentes, a mudança ocorreu após sucessivos conflitos durante o relacionamento.

A reportagem busca contato com a defesa de Ismael Garcia da Rosa. O espaço permanece aberto para manifestação.