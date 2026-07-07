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Homem suspeito de matar ex-companheira em Lajeado é preso preventivamente

Segundo familiares da vítima, Denise havia se mudado recentemente de Estrela para Lajeado para tentar se afastar do ex-companheiro

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Airton Lemos

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