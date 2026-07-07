Homem suspeito de matar ex-companheira em Lajeado é preso preventivamente

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (6), o homem suspeito de matar Denise Silva de Medeiros, de 21 anos, em Lajeado. A mulher foi encontrada morta a tiros dentro do apartamento onde morava, no centro do município, no domingo (5)
O suspeito se apresentou acompanhado de um advogado e permanece preso. A Polícia Civil não divulgou oficialmente a identidade do suspeito. A reportagem de Zero Hora apurou que se trata de Ismael Garcia da Rosa, de 25 anos.
Conforme a investigação, Denise e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de cinco anos e estavam separados aproximadamente há seis meses. Apesar do término, os dois ainda mantinham contato. De acordo com os depoimentos colhidos até o momento, o investigado não aceitava o fim da relação e teria ido ao apartamento depois de saber que a ex-companheira estava se relacionando com outra pessoa.
Ao longo desta segunda-feira, a polícia ouviu pessoas próximas da vítima. A investigação também obteve imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito entrando no prédio onde Denise morava. Os investigadores seguem em busca de novos registros para esclarecer a dinâmica do crime.
A delegada Márcia Bernini, reponsável pela investigação, informou ainda que Denise não possuía medida protetiva de urgência nem havia registrado ocorrência policial contra o ex-companheiro. O corpo foi encaminhado para perícia, e a investigação prossegue com novas diligências.
Segundo familiares da vítima, Denise havia se mudado recentemente de Estrela para Lajeado para tentar se afastar do ex-companheiro. Segundo os parentes, a mudança ocorreu após sucessivos conflitos durante o relacionamento.
A reportagem busca contato com a defesa de Ismael Garcia da Rosa. O espaço permanece aberto para manifestação.