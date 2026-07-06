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Homem é preso em Canoas durante operação da PF contra lavagem de dinheiro de apostas ilegais

Quatro armas sem registro foram encontradas durante cumprimento de mandado no bairro São José

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Tiago Bitencourt

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