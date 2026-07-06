Homem é preso em Canoas durante operação da PF contra lavagem de dinheiro de apostas ilegais

Polícia Federal em Goiás coordenou ação contra empresas suspeitas de ligação com operadores de apostas ilegais. Polícia Federal / Divulgação

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) em flagrante na manhã desta segunda-feira (6) durante a operação Véu de Maia no bairro São José, em Canoas, na Região Metropolitana. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas quatro armas sem registro, um revólver, uma pistola e três espingardas, além de munições.

O investigado não teve o nome divulgado. Conforme a Superintendência da Polícia Federal em Goiás, que comandou a ação, ele é um dos sócios das empresas investigadas.

No Rio Grande do Sul, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão em Canoas, que resultou na prisão em flagrante, e dois em Porto Alegre. Ainda foram executados dois mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), um em Ribeirão Preto (SP), um em Aparecida de Goiânia (GO) e um em Goiânia (GO).

Todos os mandados foram cumpridos em residências e não houve outras prisões. A Polícia Federal apreendeu equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores.

A PF afirma que ao todo 87 empresas são investigadas. Elas são suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. Os nomes das empresas não foram informados.

As investigações iniciaram a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, que apontaram a utilização dessas empresas suspeitas como laranjas para a movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Também é apurada a possível remessa irregular de valores ao Exterior por meio de criptoativos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.