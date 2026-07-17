Homem é preso após incendiar a própria casa em Venâncio Aires

Um homem foi preso em flagrante por incendiar a própria casa em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O crime ocorreu no interior do município, na localidade de Linha Travessa, por volta das 19h de quinta-feira (16).

O homem, de 36 anos, foi detido por vizinhos até a chegada da Brigada Militar. Segundo a Polícia Civil, o incêndio foi considerado criminoso por colocar em risco as residências vizinhas.

De acordo com informações repassadas pela mãe do suspeito à polícia, ele estava alcoolizado e transtornado com o fim do relacionamento. O homem já havia sido preso por violência doméstica e foi solto nessa semana.

No entanto, conforme a investigação, o incêndio não tem relação com a ex-companheira. Ela não mora mais na cidade.