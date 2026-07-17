Segurança

No Vale do Rio Pardo
Notícia

Homem é preso após incendiar a própria casa em Venâncio Aires

Incêndio foi considerado criminoso por colocar em risco casas vizinhas; imóvel teve perda total

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Zero Hora

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