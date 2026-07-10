Homem é condenado a 41 anos de prisão por matar a companheira em Novo Hamburgo

Franciele foi morta a facadas dentro da residência onde vivia com o companheiro. Paula Silveira / Divulgação

A Justiça condenou a 41 anos e oito meses de prisão o homem acusado de matar a companheira, Franciele Greff Mentz, de 33 anos, em Novo Hamburgo. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (9) pelo Tribunal do Júri, que considerou Ayrton da Silva Fonseca, de 32 anos, culpado por feminicídio. O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado e permanecerá preso.

O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e na presença da filha do casal, que tinha cinco anos na época.

Durante o julgamento, Ayrton confessou o crime. No interrogatório, admitiu ter matado a companheira e afirmou estar arrependido.

O crime aconteceu na madrugada de 12 de abril de 2025, no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Conforme a denúncia do Ministério Público, Franciele foi morta a facadas dentro da residência onde vivia com o companheiro. O casal mantinha um relacionamento de cerca de 10 anos e tinha uma filha de cinco anos, que estava na casa no momento do assassinato.

Após o feminicídio, Ayrton deixou o local. Horas depois, foi entregue à polícia pelo próprio pai e se apresentou às autoridades.

O julgamento começou pela manhã. A sessão foi presidida pela juíza Bruna Casagrande Siebeneichler, da 1ª Vara Criminal de Novo Hamburgo.