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Homem é condenado a 41 anos de prisão por matar a companheira em Novo Hamburgo

O crime aconteceu na madrugada de 12 de abril de 2025, no bairro Santo Afonso. Filha do casal estava presente no local

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Airton Lemos

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