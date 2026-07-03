Guarda municipal de folga reage à tentativa de roubo e mata suspeito em Esteio

Um guarda municipal de folga reagiu durante uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos na tarde desta quinta-feira (2), em Esteio, na Região Metropolitana. O caso aconteceu na Avenida Governador Ernesto Dornelles, no bairro Santo Inácio.

Segundo a Prefeitura de Esteio, o agente estava como cliente em um estabelecimento comercial quando foi rendido pelos criminosos. Em determinado momento, ao perceber uma oportunidade de reação, ele utilizou a arma particular para intervir na ocorrência.

Houve confronto, e um dos suspeitos morreu. Os demais envolvidos conseguiram fugir em um veículo que dava apoio à ação criminosa. Não foi divulgado quantas pessoas estavam envolvidas na tentativa de assalto.

Em nota, a Prefeitura de Esteio informou que acompanha o caso, presta o suporte necessário ao servidor envolvido na ocorrência e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A administração municipal acrescentou que, em respeito ao trabalho policial, não divulgará outros detalhes neste momento.

A Polícia Civil informou que o inquérito para investigar o caso será instaurado nesta sexta-feira (3). A investigação vai apurar a dinâmica do confronto, identificar os suspeitos que fugiram e esclarecer as circunstâncias da reação do guarda municipal.

LEIA TAMBÉM Mulher morre após ser atropelada pelo companheiro em Três de Maio

Nota da Guarda Municipal de Esteio

"A Prefeitura Municipal de Esteio, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), informa que acompanha a ocorrência registrada na tarde desta quinta-feira (2), durante uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no município.

Na ocasião, um guarda municipal que estava de folga encontrava-se no interior do estabelecimento como cliente e foi rendido pelos criminosos. Durante a ação, ao perceber uma oportunidade de reação, utilizou sua arma particular para intervir na ocorrência.

Houve confronto, resultando na morte de um dos suspeitos. Os demais envolvidos conseguiram fugir do local em um veículo que dava apoio à ação criminosa.

A ocorrência foi imediatamente assumida pelas forças de segurança. A a Polícia Civil (PC) é responsável pela investigação e pelo esclarecimento da dinâmica dos fatos.

A Administração Municipal acompanha o caso, presta o suporte necessário ao servidor e permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.