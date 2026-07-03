Segurança

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Notícia

Guarda municipal de folga reage à tentativa de roubo e mata suspeito em Esteio

Agente estava em um estabelecimento comercial quando foi rendido pelos criminosos; um dos envolvidos morreu no confronto e outros conseguiram fugir

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Airton Lemos

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