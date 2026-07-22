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Vítimas em cinco Estados
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Grupo que utilizava "laranjas" para lavar dinheiro de golpe do falso investimento é alvo de operação

Polícia cumpre 16 mandados de busca e apreensão; homem foi preso em flagrante

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Guilherme Milman

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Flávia Simões

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