Segurança

Crimes cibernéticos
Notícia

Grupo que usou imagem de criança do RS com câncer em campanhas falsas é alvo de operação em cinco Estados

São cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão no Estado e no Paraná, em São Paulo, em em Mato Grosso do Sul e em Pernambuco

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Leticia Mendes

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