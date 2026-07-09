Foragidos por crimes contra mulheres, crianças e adolescentes são alvo de ação policial

A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (9) a Operação Ruptura, que mira foragidos por crimes contra vulneráveis no âmbito da Lei Maria da Penha e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Até o momento, seis homens foram presos.
Ao todo, são cumpridos 20 mandados de prisão em cinco cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre e Guaíba, na Região Metropolitana, Sapiranga e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e Estrela, no Vale do Taquari.
Diretora da Divisão de Inteligência e Análise Criminal do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, a delegada Marina Dillenburg observa que, entre os alvos da operação, há foragidos por crimes hediondos.
— Temos foragidos por feminicídio e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, estupro de vulnerável contra criança e adolescente, tortura, descumprimento de medida protetiva. São indivíduos bem perigosos — destaca a delegada.
Marina explica que um dos objetivos da operação é evitar que a situação de foragido "seja igual à impunidade". De acordo com a delegada, os alvos foram definidos a partir de situações acompanhadas no departamento, no entanto, salienta que há mais foragidos por crimes deste tipo.
A operação deve seguir ao longo desta quinta-feira e nos próximos dias. Há expectativa de que ações para a captura de foragidos por crimes contra vulneráveis sejam mais frequentes.
— A Polícia Civil anda nesse caminho da repressão forte e contumaz com relação a esses indivíduos. Por isso que essa operação, a Ruptura, vai se dar todos os meses.