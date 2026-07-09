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Foragidos por crimes contra mulheres, crianças e adolescentes são alvo de ação policial

São cumpridos 20 mandados de prisão em Porto Alegre e outros cinco municípios gaúchos

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Lucas de Oliveira

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Vitor Rosa

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