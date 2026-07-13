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Fernanda Montenegro denuncia golpe com uso ilegal de sua imagem em anúncios de remédios

Vídeos que se utilizam da imagem e voz de personalidades públicas a fim de vender produtos têm sido cada vez mais comuns e afetado a área da saúde

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Estadão Conteúdo

Bia Cardoso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS