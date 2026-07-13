Fernanda Montenegro denuncia golpe com uso ilegal de sua imagem em anúncios de remédios

Fernanda Montenegro afirmou que uso de imagem sem autorização é crime. Reprodução / @fernandamontenegrooficial / Instagram

Fernanda Montenegro fez um alerta aos seus fãs por meio de uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (13). A atriz afirmou que sua voz foi usada em um anúncio de remédios sem seu consentimento (veja abaixo).

— Quero denunciar aqui o uso do meu nome, da minha pessoa, na propaganda de um remédio para idosos. Remédio esse que cura até Alzheimer. Sou usada como locutora e usuária — diz a artista em vídeo publicado no Instagram (assista abaixo).

Imagem sem autorização

A atriz disse que só tomou conhecimento do anúncio quando usou o próprio celular e alertou que o uso de sua imagem sem autorização é crime:

— Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime.

O caso traz alerta para a área de saúde, que tem sido cada vez mais impactada por vídeos que se utilizam da imagem e voz de personalidades públicas a fim de vender produtos.

Uma dessas é Drauzio Varella, vítima constante de vídeos falsos que se beneficiam de sua posição para comercializar remédios, pílulas e outros produtos.

Veja o vídeo de Fernanda Montenegro