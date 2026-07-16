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Família relata maus-tratos contra criança em creche do RS; Polícia investiga

Menino de cinco anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, teria sido agredido por funcionária após um episódio de crise em sala de aula 

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Júlia Ozorio

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