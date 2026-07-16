Família relata maus-tratos contra criança em creche do RS; Polícia investiga

A Polícia Civil investiga um suposto caso de maus-tratos contra uma criança de cinco anos em uma creche do município de Novo Machado, no noroeste do Rio Grande do Sul.

O caso teria acontecido em junho, na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Mundo Encantado de Vila Pratos. De acordo com a prefeitura, uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos.

Conforme a família do menino, o caso foi registrado na delegacia de Tucunduva, cidade vizinha de onde a agressão teria ocorrido.

A delegada Josiane Froehlich, titular da unidade, confirmou que o registro foi feito e que um procedimento investigativo está em andamento. Por envolver um menor de idade, disse que não divulgará detalhes "para evitar exposição e revitimização" da criança.

Agressão teria ocorrido após crise

Zero Hora conversou com a família da criança, que relatou que o menino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teria sido agredido por uma funcionária da escola em 25 de junho, após ter tido uma crise em sala de aula. O episódio teria sido descoberto após a mãe notar um comportamento atípico no filho ao buscá-lo na creche.

— Quando peguei ele, percebi que tinha acontecido alguma coisa. O caminho entre a casa e a creche, que a gente faz em questão de 15 minutos, aquele dia a gente fez quase em uma hora, porque ele queria entrar em todas as ruas. Normalmente, não podemos nem atravessar a rua que ele desregula, então vi que ele não estava bem — disse a mãe, que teve a identidade preservada.

Segundo a família, o menino relatou que sofreu agressões físicas, teve os cabelos puxados e a boca tapada com força. O relato teria sido confirmado por outros alunos à família da vítima.

A mãe afirma que tentou conversar com a escola, que teria dito que tentou "disciplinar" o menino após uma confusão com um colega, mas negou qualquer situação de maus-tratos. Depois disso, a mulher procurou a Polícia Civil e abriu um boletim de ocorrência.

Família aponta regressão

Desde o suposto episódio de maus-tratos, a família alega que a criança passou a apresentar crises de choro, distúrbios de sono e medo.

— Depois dessa agressão, ele regrediu demais. Ele não consegue assimilar o que aconteceu. Eles estragaram anos de dedicação. Hoje ele tem cinco anos, mas até conseguir chegar onde estamos, foi um processo longo. Foi peça por peça. Aí ele está adaptado, tem a rotina dele, vem uma pessoa despreparada e joga tudo água abaixo — lamenta a mãe.

A família alega ainda que a criança não possui condições psicológicas de frequentar a unidade de ensino e que tentará transferência ou autorização para o ensino domiciliar.

"Após o ocorrido, ele teve um severo retrocesso em sua condição, ficando mais recluso e com medo de ir à escola, tanto que se nega a ir à escola ou ficar longe da mãe", acrescentou o advogado Olavo Moura, que representa a família no processo.

O que diz a prefeitura

A prefeitura de Novo Machado afirmou que "instaurou uma Sindicância Investigativa com a finalidade de apurar os fatos".

A gestão não respondeu se alguma profissional da Emei Mundo Encantado de Vila Pratos foi afastada depois do episódio.