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"Exploraram a fé": mais de 30 fiéis de Canoas afirmam ter sido vítimas de golpe de falsa viagem para Aparecida

Romeiros registraram boletim de ocorrência após ônibus de empresa não aparecerem no local combinado. Polícia investiga possível estelionato

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Júlia Ozorio

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