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Ex-secretária de Canoas, policial e outras sete pessoas são denunciadas por esquema de eutanásia ilegal em cães e gatos

Promotoria sustenta que Paula Lopes exercia poder de comando sobre os demais envolvidos, embora não tivesse formação em Medicina Veterinária

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Airton Lemos

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