Ex-prefeito de Formigueiro é morto a tiros no interior do município

Corpo foi encontrado na localidade de Fundo do Formigueiro. Fernando Ramos / Formigueiro Real

A Polícia Civil investiga a morte do ex-prefeito de Formigueiro João Natalício Siqueira da Silva, 64 anos. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 9h30min deste domingo (12), na localidade de Fundo do Formigueiro, no interior do município da Região Central.

Segundo a polícia, há indícios de que a vítima tenha sido atingida por disparos de arma de fogo. A suspeita é de que tenha sido utilizada uma arma calibre 38, mas ainda será necessário aguardar a conclusão da perícia para a confirmação das circunstâncias da morte.

A Polícia Civil informou que o autor dos disparos já foi identificado. A prisão preventiva dele já foi pedida à Justiça.

Segundo a investigação, o indivíduo, que não teve a identidade divulgada, morava perto da vítima.

As investigações seguem em andamento. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a motivação do crime teria sido uma disputa por terras.

Quem era João Natalício Siqueira da Silva

Político foi prefeito de Formigueiro por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2012. Charles Guerra / Agencia RBS

João Natalício comandou o Executivo de Formigueiro por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2012, eleito pelo PP.

Concorreu a vice-prefeito da cidade em 2024, desta vez pelo PT, mas não foi eleito.

Em nota, a prefeitura de Formigueiro decretou luto oficial de três dias e destacou que João Natalício dedicou parte da vida ao desenvolvimento do município.