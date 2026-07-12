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Ex-prefeito de Formigueiro é morto a tiros no interior do município

João Natalício Siqueira da Silva teria sido atingido por disparos de arma de fogo. Justiça decretou a prisão do suspeito, que está foragido

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Nick Santos

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