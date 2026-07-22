Ex-prefeito de cidade do Vale do Taquari é morto a tiros em saída de clube

Diógenes Laste tinha 65 anos. Prefeitura de Nova Bréscia / Reprodução

Um ex-prefeito de Nova Bréscia, no Vale do Taquari, foi morto em um ataque a tiros na tarde de terça-feira (21). Diógenes Laste tinha 65 anos e, além de ter comandado o Executivo, foi vereador no município.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 18h, no momento em que a vítima saía de um clube de Coqueiro Baixo, local que costumava frequentar.

A delegada Dieli Caumo, responsável pelo caso, afirma que Laste foi atingido por três disparos de arma de fogo. Após o crime, o atirador fugiu em direção à zona rural da cidade.

A Brigada Militar e a Polícia Civil realizaram buscas, e ele foi localizado e preso em flagrante por volta das 22h. O investigado foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado.

Aos policiais militares, o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria confessado o crime e afirmado que a motivação seria relacionada a um vínculo entre ele e a vítima. A delegada ressalta, porém, que essa motivação ainda será investigada e não está confirmada oficialmente.

A Polícia Civil ouve testemunhas e aguarda o resultado da perícia da arma, do local e do corpo da vítima. O inquérito deverá ser concluído em 10 dias.

A prefeitura de Nova Bréscia, que classifica a morte como "trágica" e "brutal", decretou luto oficial de três dias, a partir desta quarta-feira (22), pelo falecimento do político. Ele foi prefeito entre 2005 e 2012. Antes, atuou como vereador e foi presidente da Câmara Municipal nos anos de 1998, 2001 e 2004.