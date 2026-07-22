Segurança

Crime em Nova Bréscia
Notícia

Ex-prefeito de cidade do Vale do Taquari é morto a tiros em saída de clube

Diógenes Laste, 65 anos, foi atingido por três disparos. Suspeito fugiu, mas foi localizado horas depois

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Kassiane Michel

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