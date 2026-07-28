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Ex-namorado de adolescente vítima de feminicídio na zona sul de Porto Alegre é preso

Suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após a morte da jovem na madrugada desta terça-feira

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Leticia Mendes

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