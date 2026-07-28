Ex-namorado de adolescente vítima de feminicídio na zona sul de Porto Alegre é preso

Foi preso na tarde desta terça-feira (28) Halisson Theylor Bumbel Gerônimo, de 22 anos. Ele é investigado pelo assassinato da ex-namorada Ana Carolina Perlaky, de 17 anos. A adolescente foi morta com um disparo de arma de fogo na madrugada desta terça, na zona sul de Porto Alegre. O caso é investigado como feminicídio.

Segundo a delegada Thais Dequech, titular da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a prisão preventiva do investigado foi decretada pela Justiça. Ele se apresentou à polícia na tarde desta terça, acompanhado de um advogado.

— Apuramos que ela teve um relacionamento curto, de cerca de quatro meses, entre idas e vindas. Eles chegaram a ter uma ocorrência no contexto de violência doméstica e ela solicitou uma medida protetiva, que estava válida — explicou Thais Dequech, em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

A polícia fazia buscas pelo suspeito desde a madrugada. Testemunhas relataram à polícia que ele atirou contra a adolescente, enquanto ela estava na Rua Mário Sobroza, no bairro Vila Nova, acompanhada de amigas.

— Ele teria se aproximado dela, os dois discutiram e, em seguida, houve o disparo — afirmou a delegada.

Suspeito foi preso nesta terça-feira e será ouvido pela Polícia Civil sobre o caso. Divulgação / Polícia Civil

Segundo Thais Dequech, Ana Carolina havia pedido à Justiça a revogação da medida protetiva. No entanto, a medida foi mantida pelo Judiciário. A adolescente também foi encaminhada para um programa de orientação e apoio às vítimas de violência doméstica.

O suspeito ainda será ouvido pela Polícia Civil. A reportagem de Zero Hora busca contato com a defesa de Gerônimo. O espaço segue aberto para manifestação.