Ex-esposa de Bruno é encontrada após três dias desaparecida em Minas Gerais

Família publicou cartazes nas redes sociais para informar o desaparecimento de Dayanne. Redes sociais / Reprodução

Dayanne Rodrigues do Carmo, de 39 anos, ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, deu entrada em um hospital de Belo Horizonte na noite deste último sábado (4), após passar três dias desaparecida.



A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG), que afirmou que Dayanne foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para atendimento médico. As circunstâncias serão apuradas pela polícia.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de Dayanne nem sobre como ela foi localizada. Segundo o registro da Polícia Militar, ela havia sido vista pela última vez na manhã de quinta-feira (2), por volta das 11h, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde morava com o marido e dois filhos.

Conforme o relato do marido à polícia, Dayanne disse que levaria os filhos à casa da mãe, mas não retornou. Mais tarde, ele encontrou o celular da mulher e cartas com conteúdo de despedida na residência do casal. No aparelho, segundo a ocorrência policial, havia mensagens trocadas com pessoas que se identificavam como agiotas e cobravam dívidas. Até então, a investigação trabalhava com a hipótese de desaparecimento voluntário, sem indícios de crime.

Envolvimento de Dayanne no caso Eliza Samudio