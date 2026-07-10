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Empresários são indiciados por armazenar imagens de pedofilia no Vale do Sinos

Investigação apreendeu mais de 100 terabytes de material pornográfico

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Júlia Ozorio

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