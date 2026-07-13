Segurança

Violência infantil
Notícia

Em nove meses, assistência social fez só uma visita à casa de menino morto espancado pelo pai em Viamão

Em duas ocasiões, foram identificadas nas crianças, durante atendimento médico, marcas e lesões; na escola, comportamento isolado fez com que reunião fosse marcada com a mãe para 9 de julho, data da confirmação da morte do pequeno Oliver

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Adriana Irion

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