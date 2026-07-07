Segurança

Luto
Notícia

"Ele acabou com qualquer sonho que ela pudesse ter": indignação marca despedida de vítima de feminicídio ocorrido em Lajeado

Denise Silva de Medeiros foi encontrada morta no domingo. Principal suspeito é o ex-namorado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Bianca Mallmann

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS