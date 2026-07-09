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Dois secretários e três servidores de Viamão são afastados por suspeita de fraude no transporte municipal

Segundo a prefeitura, o afastamento cautelar ocorre durante o andamento da investigação que apura suspeita de fraude no transporte municipal

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Maria Regina Eichenberg

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