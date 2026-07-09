Dois secretários e três servidores de Viamão são afastados por suspeita de fraude no transporte municipal

A prefeitura afastou cautelarmente, nesta quinta-feira (9), dois secretários e três servidores de Viamão após operação do Ministério Público (MP) que apura suspeita de fraude no transporte municipal. Segundo o Executivo, o afastamento será por 60 dias e acontece após pedido do MP.
Foram afastados a secretária de Educação, Marcia Culau, o titular dos Transportes, Antônio José Lemes Cunha, e três servidores também alvos da Operação Engrenagem Oculta. O Ministério Público apura o direcionamento de serviços para empresas credenciadas pelos agentes públicos, mediante pagamento de propina. Empresa responsável pela fiscalização e manutenção da frota teria desviado recursos da prefeitura.
O Executivo também se manifestou em nota (confira íntegra abaixo), em que afirma que qualquer indício de irregularidade deve ser apurado com seriedade e os responsáveis, se for o caso, devem responder. O prefeitura de Viamão também disse que não irá se manifestar sobre o mérito dos fatos apurados, mas que permanece à disposição das autoridades.
A Operação
A Operação Engrenagem Ocult,a desencadeada na manhã desta quinta-feira (9) ,investiga se os agentes responsáveis pela fiscalização e manutenção da frota faziam acordos com empresários e empresas credenciadas, solicitando serviços desnecessários ou não executados para desviar os recursos.
O Ministério Público não divulgou o nome da empresa, mas a reportagem apurou que se trata da QFrotas Sistemas, sediada no Paraná. O contrato de R$ 43 milhões com a empresa foi firmado em 2023.
Foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão em Viamão, Alvorada e Porto Alegre, além de Curitiba (PR), na sede da empresa. Também foi determinado pela Justiça o sequestro de 52 veículos avaliados em mais de R$ 5 milhões e a indisponibilidade de outros 103, além de 39 imóveis.
— Em um dos casos analisados, um veículo avaliado em R$ 168,4 mil acumulou R$ 195,4 mil em manutenções em apenas seis meses, sendo enviado 17 vezes para reparos no período. Ou seja, a prefeitura gastou 116% do valor do bem em consertos em um curto espaço de tempo, quando seria mais econômico adquirir um veículo novo — afirma a promotora de Justiça Maristela Schneider, responsável pela investigação.
Contraponto
A reportagem tenta contato com as defesas de Marcia Culau e Antônio José Lemes Cunha. O espaço segue aberto a manifestações.
O que diz a prefeitura de Viamão
A Prefeitura de Viamão informa que tomou conhecimento, na manhã desta quinta-feira (9), das diligências realizadas pelos órgãos de controle no âmbito de investigação em andamento sobre a manutenção da frota municipal.
Desde o primeiro momento, a Administração Municipal está prestando integral colaboração, disponibilizando documentos e informações para o pleno esclarecimento dos fatos.
A Prefeitura reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito ao trabalho do Ministério Público e da Justiça. Qualquer indício de irregularidade deve ser apurado com seriedade, dentro da lei, e os responsáveis, se for o caso, devem responder na forma da lei. Esta gestão não compactua com desvios de conduta e confia nas instituições para o esclarecimento dos fatos.
Em respeito ao andamento das investigações, a Administração não se manifestará sobre o mérito dos fatos apurados, mas permanece à disposição das autoridades para colaborar com tudo que for necessário. Internamente, já estão sendo revisados os procedimentos de fiscalização e pagamento para fortalecer os mecanismos de controle.
Os serviços públicos municipais seguem sendo prestados normalmente, sem qualquer interrupção à população.
O que diz a QFrotas Sistemas
Diante das informações veiculadas, a QFrotas Sistemas Ltda. esclarece que toda a sua atuação é pautada pela absoluta legalidade, em estrita observância à legislação aplicável, às normas de regência e às obrigações contratualmente assumidas.
A empresa refuta qualquer imputação de irregularidade e se coloca integralmente à disposição das autoridades competentes para que a verdade dos fatos seja demonstrada.
Todos os documentos e esclarecimentos necessários serão apresentados no âmbito e no prazo adequados, em conformidade com os padrões de ética e transparência que sempre pautaram a atuação da empresa.