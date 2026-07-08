Dois homens são mortos a tiros em Dona Francisca, na Região Central

A Polícia Civil investiga duplo homicídio registrado na noite de terça-feira (7) em Dona Francisca, município no centro do Estado. Dois homens foram mortos a tiros na Vila da Corsan, por volta das 21h30min.
As vítimas foram identificadas como:
- Mateus dos Santos Schmengler, 27 anos, morador de Faxinal do Soturno
- Adriano Gonçalves, 33, morador de Dona Francisca
De acordo com a investigação, os autores chegaram ao local a pé, efetuaram diversos disparos e fugiram logo em seguida.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria disputas envolvendo o tráfico de drogas.
No fim da noite, equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) ainda realizavam análises no local do crime. A Polícia Civil também trabalha para identificar os autores e esclarecer a dinâmica da execução.