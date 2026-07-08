Segurança

Duplo homicídio
Notícia

Dois homens são mortos a tiros em Dona Francisca, na Região Central

Vítimas, de 33 e 27 anos, tinham antecedentes criminais e envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. Autores fugiram após o ataque

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Airton Lemos

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