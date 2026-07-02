Um advogado e uma empresária foram encontrados mortos no apartamento onde moravam, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (30).
Os corpos de Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e da mulher dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, apresentavam diversos ferimentos provocados por faca. Eles foram enterrados na quarta-feira (1º), na capital mineira.
A principal suspeita do crime, Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, foi presa na madrugada desta quinta-feira (2), conforme o g1. Ela havia fugido com o filho de 6 anos e era procurada pela polícia. Segundo a investigação, ela foi ao apartamento do casal pela primeira vez na terça-feira, indicada por um amigo da família. Paola não tinha antecedentes criminais.
Em depoimento aos investigadores, Paola confessou o crime e alegou ter sofrido um surto psicótico. Segundo a polícia, ela afirmou que não foi ao apartamento com a intenção de roubar, mas mudou de ideia ao ver os bens do casal.
Segundo com o delegado Felipe Freitas, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), o caso está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Paola teria levado relógios, joias e outros objetos de valor do casal. Os celulares das vítimas, que também haviam sido roubados, foram recuperados pela polícia.
— A equipe esteve no local. A cena foi grotesca. Muito sangue pela casa. Foi de uma extrema barbárie e violência a forma como os dois idosos foram assassinados. A senhora tinha sete facadas e o homem 17. Isso, por si só, já denota o quão intencionada essa autora estava em ceifar a vida dos dois para poder praticar a subtração — afirmou o delegado em entrevista coletiva.
O delegado afirmou ainda que a polícia investiga se a suspeita teve ajuda de outra pessoa. A faca usada no crime não foi localizada.
A investigação apontou que o crime aconteceu entre 12h30min e 15h de terça-feira e trabalha para esclarecer a dinâmica dos fatos.
— Ela chega ao imóvel por volta das 7h30min e é autorizada a entrar. Às 9h30min, o filho das vítimas entra em contato com o pai, que atende o telefone normalmente. Meio-dia, ele atende de novo o telefone — contou o delegado. O idoso teria rejeitado convites para assistir a um jogo em razão de ser o primeiro dia da diarista na residência.
Antes de deixar o apartamento, a suspeita tomou banho e trocou de roupa. Na sequência, saiu com diversas sacolas e encontrou uma pessoa que, conforme a investigação, pode ter dado suporte à fuga. Em uma rua paralela, ela descartou alguns materiais em uma caçamba. Policiais encontraram uma blusa com marcas de sangue e o pedaço de uma caixa de relógios.
O delegado responsável pelo caso também afirmou que a suspeita foi até o centro da capital mineira para vender objetos roubados.
— Temos informações que ela saiu do centro, foi até Ribeirão das Neves (cidade da região) na sua residência, conversou com familiares e, no dia seguinte, se evadiu com seu filho — disse.
Barletta descartou a possibilidade de participação do homem que indicou a diarista ao casal. Ele informou que o amigo da família está muito abalado. A mulher trabalhava para ele há cerca de um ano.
Ainda conforme a investigação, a suspeita tinha dívidas e era considerada emocionalmente instável pelos familiares. Eles teriam levantado cerca de R$ 40 mil para a mulher pagar um agiota. A polícia não soube informar o motivo da dívida. Antes de fugir, ela também teria dito que "fez uma grande besteira".
Buscas no Google Trends
A repercussão do caso fez com que o nome de Paola Stefany Neto Cirino figurasse entre as principais buscas do Google na manhã desta quinta-feira. O nome dela registrou mais de 5 mil buscas no Google, com aumento de 1.000% no interesse dos usuários.