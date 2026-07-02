Ler resumo

Corpos do casal foram encontrados em apartamento. Reprodução @claudioatala / Instagram

Um advogado e uma empresária foram encontrados mortos no apartamento onde moravam, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (30).

Os corpos de Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e da mulher dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, apresentavam diversos ferimentos provocados por faca. Eles foram enterrados na quarta-feira (1º), na capital mineira.

A principal suspeita do crime, Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, foi presa na madrugada desta quinta-feira (2), conforme o g1. Ela havia fugido com o filho de 6 anos e era procurada pela polícia. Segundo a investigação, ela foi ao apartamento do casal pela primeira vez na terça-feira, indicada por um amigo da família. Paola não tinha antecedentes criminais.

Em depoimento aos investigadores, Paola confessou o crime e alegou ter sofrido um surto psicótico. Segundo a polícia, ela afirmou que não foi ao apartamento com a intenção de roubar, mas mudou de ideia ao ver os bens do casal.

Segundo com o delegado Felipe Freitas, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), o caso está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Paola teria levado relógios, joias e outros objetos de valor do casal. Os celulares das vítimas, que também haviam sido roubados, foram recuperados pela polícia.

— A equipe esteve no local. A cena foi grotesca. Muito sangue pela casa. Foi de uma extrema barbárie e violência a forma como os dois idosos foram assassinados. A senhora tinha sete facadas e o homem 17. Isso, por si só, já denota o quão intencionada essa autora estava em ceifar a vida dos dois para poder praticar a subtração — afirmou o delegado em entrevista coletiva.

O delegado afirmou ainda que a polícia investiga se a suspeita teve ajuda de outra pessoa. A faca usada no crime não foi localizada.

A investigação apontou que o crime aconteceu entre 12h30min e 15h de terça-feira e trabalha para esclarecer a dinâmica dos fatos.

— Ela chega ao imóvel por volta das 7h30min e é autorizada a entrar. Às 9h30min, o filho das vítimas entra em contato com o pai, que atende o telefone normalmente. Meio-dia, ele atende de novo o telefone — contou o delegado. O idoso teria rejeitado convites para assistir a um jogo em razão de ser o primeiro dia da diarista na residência.

Antes de deixar o apartamento, a suspeita tomou banho e trocou de roupa. Na sequência, saiu com diversas sacolas e encontrou uma pessoa que, conforme a investigação, pode ter dado suporte à fuga. Em uma rua paralela, ela descartou alguns materiais em uma caçamba. Policiais encontraram uma blusa com marcas de sangue e o pedaço de uma caixa de relógios.

Leia Mais Argentino é preso por aplicar golpe do amor que causou prejuízo de R$ 1 milhão à vítima

O delegado responsável pelo caso também afirmou que a suspeita foi até o centro da capital mineira para vender objetos roubados.

— Temos informações que ela saiu do centro, foi até Ribeirão das Neves (cidade da região) na sua residência, conversou com familiares e, no dia seguinte, se evadiu com seu filho — disse.

Barletta descartou a possibilidade de participação do homem que indicou a diarista ao casal. Ele informou que o amigo da família está muito abalado. A mulher trabalhava para ele há cerca de um ano.

Ainda conforme a investigação, a suspeita tinha dívidas e era considerada emocionalmente instável pelos familiares. Eles teriam levantado cerca de R$ 40 mil para a mulher pagar um agiota. A polícia não soube informar o motivo da dívida. Antes de fugir, ela também teria dito que "fez uma grande besteira".

Buscas no Google Trends

Nome de Paola Stefany Neto Cirino entre as principais buscas do Google. Google Trends / Reprodução