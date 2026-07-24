Desaparecimento da família Aguiar completa seis meses: relembre principais fatos e saiba como está o caso

Silvana, Dalmira e Isail desapareceram no final de janeiro. Policia Civil / Divulgação

O sumiço de três pessoas da mesma família, com alguém que integrou o núcleo familiar apontado como principal suspeito, e o uso de uma ferramenta de inteligência artificial para simular voz e enganar as vítimas são partes da trama do caso da família Aguiar, que completa seis meses nesta sexta-feira (24).

O desaparecimento de Silvana Germann de Aguiar, 48 anos, e dos pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, continua a desafiar investigadores e inquietar a população, já que os três nunca foram localizados.

— É um caso com muita peculiaridade e por isso chamou a atenção de todo o país. Já vimos criminosos usarem inteligência artificial em crimes de estelionato, mas essa tecnologia usada para homicídios não tínhamos conhecimento — informa o delegado Cristiano Fiolic Alvarez, diretor do departamento de Polícia Metropolitana.

Ex-companheiro de Silvana, o policial Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, está preso desde fevereiro. Em maio, ele virou réu, acusado dos assassinatos dos Aguiar e de outros crimes relacionados ao caso, como ocultação de cadáver, fraude processual, falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo a polícia, Cristiano usou um programa de inteligência artificial para simular a voz de Silvana em uma ligação para a mãe dela, após a morte da ex-companheira.

Da esquerda para a direita: Cristiano, Milena e Wagner. Montagem sobre foto de Ronaldo Bernardi e Arquivo Pessoal / Reprodução

Também são réus o irmão e a atual esposa dele, acusados de participação em ações para ocultar provas e dificultar a investigação.

Silvana, Dalmira e Isail sumiram em janeiro, em Cachoeirinha. O caso foi inicialmente tratado como desaparecimento. O inquérito evoluiu para a apuração de feminicídio e duplo homicídio. Segundo a polícia, Silvana teria sido morta na própria residência em 24 de janeiro. No dia seguinte, os pais dela teriam sido atraídos por falsas narrativas e também foram mortos.

A denúncia pelo Ministério Público trouxe um agravante em relação ao inquérito policial: o reconhecimento de duplo feminicídio no caso de mãe e filha, assassinadas em um contexto de violência doméstica.

Localização dos corpos ainda é desconhecida

Equipes do Corpo de Bombeiros com cães farejadores atuaram nas buscas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ainda que o paradeiro dos três integrantes da mesma família continue sem resposta, a Polícia Civil não descarta novas buscas e afirma ter reunido provas suficientes para concluir que os três foram assassinados. Conforme a denúncia do MP, as mortes teriam sido motivadas por conflitos relacionados à guarda do filho de Silvana.

— A investigação alcançou o objetivo de que todas as provas citadas no indiciamento policial foram suficientes para embasar a denúncia do MP. Já a ocultação dos corpos foi extremamente meticulosa. Diante de qualquer informação, vamos checar e podemos fazer buscas novamente — acrescenta o delegado Alvarez.

Cristiano está preso desde fevereiro. Renan Mattos / Agencia RBS

Em junho, uma denúncia anônima levou policiais e bombeiros a retomarem as buscas. Com ajuda de um cão farejador, varreduras foram feitas em uma área no município de Canoas. A diligência terminou sem resultado.

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Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ), o processo segue em tramitação e encontra-se na fase de apresentação das respostas à acusação pelas defesas. No momento, ainda não há audiências designadas.

O Ministério Público afirma que segue acompanhando a busca pelos corpos e o andamento da ação penal. "Atualmente, o processo aguarda manifestação da defesa após o encaminhamento, pela autoridade policial, de novos elementos probatórios e a reabertura dos prazos processuais solicitada pelos advogados da acusada", reforça o órgão.

Filho de desaparecida segue sob a guarda da avó paterna

Menino, filho de Silvana e Cristiano, tem 10 anos. Reprodução / Arquivo pessoal

Na esfera cível, uma das discussões passou a ser a guarda do filho de Silvana e Cristiano. O menino tem 10 anos. Em maio, a Justiça decidiu manter a guarda provisória da criança com a avó paterna. A família materna busca a reversão da medida. No dia 3 de julho, a Justiça determinou que Milena Tainá Ruppenthal Domingues, 29 anos, esposa de Cristiano, não se aproxime do menino.

Troca de advogados

Em meio à disputa judicial e investigações, tanto os advogados da família quanto do principal suspeito mudaram. As defesas foram procuradas pela reportagem para comentar o estágio atual do processo.

Representação da família Aguiar

A advogada Sônia Mara Rocha Brasil divulgou a seguinte manifestação:

"Desde o primeiro momento estamos lutando, sempre pelos meios legais, para que a família possa, ao menos, voltar a ter contato com o menino (filho da Silvana). Já ingressamos com o pedido de visitação e também há uma ação de guarda em andamento, que ainda depende de definição do Judiciário. Sabemos que a prioridade absoluta deve ser a proteção do menino, e é justamente por isso que confiamos que todas as decisões serão tomadas levando em consideração o seu melhor interesse. O que buscamos é que a família tenha a oportunidade de ser ouvida e que seus pedidos sejam apreciados com a sensibilidade que um caso como este exige. Por envolver um menor e por se tratar de processos que correm em segredo de justiça, não podemos entrar em outros detalhes. Mas continuaremos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance, pelos meios legais, para que essa família tenha seu pedido analisado e para que a criança tenha sempre resguardado o seu melhor interesse."

Defesa de Cristiano e Wagner

Nota do advogado Ricardo Breier:

"A defesa de Cristiano e Wagner permanece no aguardo da conclusão dos laudos periciais e das perícias técnicas, elementos indispensáveis para o início de uma avaliação técnica completa e responsável do caso. Enquanto essas provas não forem produzidas e disponibilizadas à defesa, o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório permanece objetivamente limitado, impedindo uma análise plena dos fatos e comprometendo o efetivo exercício das garantias constitucionais asseguradas aos denunciados."

Defesa de Milena

Nota da advogada Suelen Lautenschleger: