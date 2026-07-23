Déficit de vagas no sistema prisional do RS cresceu 30,7% em 2025, aponta relatório

Na foto, cela da Cadeia Pública de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

O sistema prisional do Rio Grande do Sul registrou um aumento no déficit de vagas em 2025. A massa carcerária no Estado, em diferentes regimes, cresceu 13,54%, contra um aumento de apenas 6,82% na oferta de novas vagas no ano passado, na comparação a 2024.

O balanço aparece em relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública responsável por coordenar a política penitenciária nacional e gerenciar o Sistema Penitenciário Federal.

Segundo o documento, a criação de vagas no Rio Grande do Sul não acompanhou a demanda. O Estado terminou 2025 com um total de 41.055 presos em diferentes regimes (fechado, provisório, semiaberto, aberto ou sob medidas de segurança, como internações e tratamento ambulatorial).

Em 2024, eram 36.157 pessoas. Já a capacidade de vagas instaladas passou de 25.983, no final de 2024, para 27.757 no fechamento do ano passado. Com esse resultado, o déficit prisional passou de 10.174 para 13.298 vagas, um aumento de 30,7%.

O Rio Grande do Sul apresenta a quinta maior população prisional do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. É a mesma posição no ranking em 2024. No recorte por gênero, o número de presos do sexo feminino cresceu mais do que o masculino. A população prisional do sexo masculino cresceu 12,89%, contra 26,72% do sexo feminino.

Autoridades que lidam com as políticas envolvendo o sistema prisional elencam dois fatores que explicam o crescimento no número de presos e o aumento do déficit de vagas: o pacote anticrime, sancionado no final de 2019 pelo governo federal, e o aumento da ação policial, que resultou em mais prisões.

Entre as novidades que o pacote anticrime estabeleceu estão percentuais para progressão de regime, conforme a gravidade do crime. A medida afetou o ritmo de saída de pessoas condenadas da prisão.

— A gente teve em 2019 uma alteração legislativa significativa que ampliou os tempos de pena e alterou também os requisitos mínimos para progressão de regime. O que aconteceu com os condenados de lá para cá? A lei penal se aplica para os fatos novos. Essa alteração é de 2019, mas é agora, em 2024 e 2025, que a gente sente esse aumento — afirma Cesar Atilio Kurtz Rossato, titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul.

O Poder Judiciário chancela a avaliação do Poder Executivo. Coordenador do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Tribunal de Justiça, o juiz-corregedor Bruno Jacoby de Lamare diz que a mudança legislativa ocorreu sem dar tempo ao poder público para se planejar e aumentar o número de vagas, criando um cenário classificado como "preocupante" em razão da superlotação:

— A superlotação carcerária diminui o poder do Estado quanto à possibilidade de enfrentamento da criminalidade organizada que atua dentro das unidades prisionais. Quanto mais superlotado um presídio, maior a dificuldade do Estado de executar medidas de segurança pertinentes e coibir a atuação das facções dentro dos presídios. Esse aspecto é bastante preocupante.

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Promessa de mais vagas

Conforme o relatório da Senappen, o Estado soma 104 estabelecimentos prisionais, estando em quarto lugar no ranking dos Estados com o maior número de casas prisionais. O governo do Estado promete atenuar o problema com a criação de mais 1,4 mil vagas, distribuídas em Sapucaia do Sul (240), Canoas (768) e Osório (440).

A entrega de cerca de 500 vagas nestes locais está prevista para agosto. Além disso, estão em andamento construções de novos presídios em Rio Grande (1.710 vagas), São Borja (800), Passo Fundo (800) e Caxias do Sul (1.650), além de ampliações em duas unidades existentes: Ijuí (53 vagas) e Uruguaiana (53).

Em junho, o Estado assinou acordo com o Ministério Público, dando fim a uma ação ajuizada há 19 anos em razão do déficit de vagas. Entre os pontos do acordo, está o compromisso de criar 840 vagas no regime semiaberto e 620 vagas no regime fechado, além da ampliar o monitoramento eletrônico para todos os apenados do regime aberto.

— Reduzimos consideravelmente a multa imposta, que já passava dos R$ 200 milhões, a menos de metade do valor porque houve o reconhecimento de que o Poder Executivo tem sido diligente em cumprir a sua parte — explica Cesar Atilio Kurtz Rossato, secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo.

Presos provisórios é outro desafio

O relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais também faz menção ao cenário de presos provisórios. O Rio Grande do Sul fechou 2025 na quinta colocação nacional com o maio número de presos sem condenação definitiva e aguardando julgamento há mais de 90 dias. Foram registrados 11.665 presos preventivamente, um aumento de 14,8% na comparação ao final de 2024 (10.164 presos).

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Especialista no tema da segurança pública, o sociólogo e professor da Escola de Direito da PUCRS, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo avalia que existem alternativas para reduzir a população de presos provisórios, que passam por uma ação tanto do Congresso Nacional quanto do Poder Judiciário:

— Diante de processos em que há o transcurso de muito tempo, é fundamental que o Poder Judiciário possa reavaliar essas prisões preventivas e manter aquelas em que há justificativa processual para a manutenção da prisão, como aqueles casos em que o preso oferece algum tipo de risco ao próprio processo e às testemunhas.

Para o Judiciário, o fenômeno do aumento no número de presos provisórios também é resultado do endurecimento das leis penais.

— Esse aumento decorre, sobretudo, das alterações legislativas mencionadas antes, que, dentre outras mudanças, estabeleceram critérios mais rigorosos para a eventual concessão de liberdade provisória, fazendo com que se aumente a quantidade de presos em prisão preventiva — afirma o juiz-corregedor Bruno Jacoby de Lamare.