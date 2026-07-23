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Déficit de vagas no sistema prisional do RS cresceu 30,7% em 2025, aponta relatório

Dados do Ministério da Justiça mostram que criação de espaços não acompanhou ritmo de aumento da população carcerária

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Paulo Rocha

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