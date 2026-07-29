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Da medida protetiva à responsabilização: programa voltado a agressores de mulheres tem primeiro encontro em Porto Alegre 

Iniciativa da Polícia Civil, grupos reflexivos têm como objetivo possibilitar a reavaliação das atitudes e a mudança de cultura

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Pâmela Rubin Matge

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