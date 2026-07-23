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Criminosos usam deepfake de Luciano Huck para aplicar golpes na internet; veja como se proteger

Com inteligência artificial, estelionatários clonam imagem e voz do apresentador e abordam vítimas mencionando falso sorteio para induzi-las a fazer depósitos

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Pâmela Rubin Matge

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