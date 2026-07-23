Criminosos usam deepfake de Luciano Huck para aplicar golpes na internet; veja como se proteger

Golpistas estão usando o nome e a imagem do apresentador Luciano Huck para enganar vítimas por meio de chamadas de vídeo.

Ao atender a ligação, a pessoa depara com um rosto que se parece com o do apresentador, e é informada sobre um falso prêmio. Tudo não passa de um golpe.

Para conseguir o efeito realista, os estelionatários utilizam a tecnologia de deepfake — ferramentas de inteligência artificial que simulam rostos e vozes humanas.

Falsários afirmam que a pessoa foi contemplada com R$ 1 milhão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O pretexto do contato é um suposto prêmio do Familhão, quadro de televisão e plataforma de prêmios comandada por Huck. Durante a videochamada, os golpistas afirmam que a pessoa foi contemplada com R$ 1 milhão. Em seguida, solicitam dados pessoais e exigem o pagamento de um valor — sob o argumento de taxa de inscrição ou tarifa para liberação do dinheiro. Assim que o pagamento via Pix ou transferência é efetuado, o montante vai para a conta dos criminosos.

Desde o começo deste ano, conforme a Polícia Civil, há pelo menos oito ocorrências registradas em diferentes delegacias Estado.

"A voz era igual à do Huck"

No mês passado, a aposentada Lúcia de Aguiar Rios, 63 anos, quase foi vítima do golpe ao atender o celular logo após acordar.

— Ele dizia: tudo bem, dona Lúcia? Há quanto tempo a senhora participa do programa? A voz era igual à dele. Não respondi de imediato porque estava acordando, mas percebi que o vídeo travava. Aí, me deu um estalo: é golpe— conta Lúcia.

Mesmo sendo chamada pelo próprio nome, desconfiou ao notar a falta de sincronia entre o som e a imagem. Então, desligou a chamada e não forneceu nenhum dado.

— Eu participo do sorteio do Familhão e acompanho o programa, mas me orientaram a sempre conferir as informações no site oficial. Felizmente, percebi a tempo e não caí no golpe — comemora a aposentada.

Como se proteger do golpe

Desconfie de promessas e sorteios em dinheiro

O programa não realiza pagamentos via Pix nem cobra por cadastro

Nunca clique em links enviados por desconhecidos

Apresentadores e programas de TV não fazem chamadas de vídeo pelo WhatsApp para avisar sobre premiações

Deepfakes em tempo real costumam apresentar falhas, como travamentos, voz fora de ritmo com a boca ou borrões ao redor do rosto.

Não realize procedimentos em aplicativos bancários por orientação de terceiros

Nunca forneça senhas, dados bancários ou códigos recebidos por SMS

Não siga instruções recebidas de números desconhecidos, mesmo que a foto do perfil seja de alguém conhecido

Verifique a URL do site oficial e das redes sociais oficiais (com selo azul de verificação)

Acesse apenas os perfis com selo de verificação

O que diz a assessoria de comunicação do quadro Familhão