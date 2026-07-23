Criminosos usam deepfake de Luciano Huck para aplicar golpes na internet; veja como se proteger

Golpistas estão usando o nome e a imagem do apresentador Luciano Huck para enganar vítimas por meio de chamadas de vídeo.
Ao atender a ligação, a pessoa depara com um rosto que se parece com o do apresentador, e é informada sobre um falso prêmio. Tudo não passa de um golpe.
Para conseguir o efeito realista, os estelionatários utilizam a tecnologia de deepfake — ferramentas de inteligência artificial que simulam rostos e vozes humanas.
O pretexto do contato é um suposto prêmio do Familhão, quadro de televisão e plataforma de prêmios comandada por Huck. Durante a videochamada, os golpistas afirmam que a pessoa foi contemplada com R$ 1 milhão. Em seguida, solicitam dados pessoais e exigem o pagamento de um valor — sob o argumento de taxa de inscrição ou tarifa para liberação do dinheiro. Assim que o pagamento via Pix ou transferência é efetuado, o montante vai para a conta dos criminosos.
Olha o golpe
Desde o começo deste ano, conforme a Polícia Civil, há pelo menos oito ocorrências registradas em diferentes delegacias Estado.
"A voz era igual à do Huck"
No mês passado, a aposentada Lúcia de Aguiar Rios, 63 anos, quase foi vítima do golpe ao atender o celular logo após acordar.
— Ele dizia: tudo bem, dona Lúcia? Há quanto tempo a senhora participa do programa? A voz era igual à dele. Não respondi de imediato porque estava acordando, mas percebi que o vídeo travava. Aí, me deu um estalo: é golpe— conta Lúcia.
Mesmo sendo chamada pelo próprio nome, desconfiou ao notar a falta de sincronia entre o som e a imagem. Então, desligou a chamada e não forneceu nenhum dado.
— Eu participo do sorteio do Familhão e acompanho o programa, mas me orientaram a sempre conferir as informações no site oficial. Felizmente, percebi a tempo e não caí no golpe — comemora a aposentada.
Como se proteger do golpe
- Desconfie de promessas e sorteios em dinheiro
- O programa não realiza pagamentos via Pix nem cobra por cadastro
- Nunca clique em links enviados por desconhecidos
- Apresentadores e programas de TV não fazem chamadas de vídeo pelo WhatsApp para avisar sobre premiações
- Deepfakes em tempo real costumam apresentar falhas, como travamentos, voz fora de ritmo com a boca ou borrões ao redor do rosto.
- Não realize procedimentos em aplicativos bancários por orientação de terceiros
- Nunca forneça senhas, dados bancários ou códigos recebidos por SMS
- Não siga instruções recebidas de números desconhecidos, mesmo que a foto do perfil seja de alguém conhecido
- Verifique a URL do site oficial e das redes sociais oficiais (com selo azul de verificação)
- Acesse apenas os perfis com selo de verificação
O que diz a assessoria de comunicação do quadro Familhão
Em nota enviada para a reportagem, a assessoria informou que "monitora continuamente possíveis tentativas de golpe que utilizam indevidamente sua marca, bem como a imagem de pessoas associadas à empresa, adotando medidas imediatas para a remoção desses conteúdos sempre que identificados. A empresa reforça que não solicita pagamentos, dados bancários, senhas ou qualquer informação sensível por meio de links, vídeos, mensagens ou perfis não oficiais. Em caso de dúvida sobre a veracidade de qualquer comunicação, a orientação é que o consumidor procure exclusivamente o atendimento oficial do Familhão".