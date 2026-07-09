Segurança

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Notícia

Corpo é encontrado no bairro Maria Regina, em Alvorada

Um homem, preso em ação contra o tráfico de drogas, indicou a localização aos policiais. Caso é investigado pela Polícia Civil

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Airton Lemos

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