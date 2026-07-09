Corpo é encontrado no bairro Maria Regina, em Alvorada

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na tarde desta quarta-feira (8), no bairro Maria Regina, em Alvorada, na Região Metropolitana. A vítima ainda não foi identificada.

A Polícia Civil encontrou o corpo após um homem, preso em uma ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), informar que havia ocultado o corpo e revelar a localização.

O suspeito conduziu as equipes até o terreno, onde agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Alvorada e do Corpo de Bombeiros encontraram o cadáver. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Em depoimento formal, o preso afirmou que apenas auxiliou na ocultação do corpo e negou participação na execução da vítima.