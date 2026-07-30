Corpo de mulher é encontrado enterrado em Taquara; polícia apura relação com outro homicídio na região

Indícios são de execução seguida de ocultação de cadáver. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil apura possível ligação entre dois homicídios após o corpo de uma mulher ser encontrado enterrado na localidade de Morro da Pedra, na zona rural de Taquara, no Vale do Paranhana. O cadáver foi localizado por volta das 11h30min desta quinta-feira (30).

A localidade é a mesma onde outro corpo foi encontrado na segunda-feira (27), de um homem identificado como Gabriel Fabiano da Rosa Amado. Ele tinha 27 anos e trabalhava como motorista de aplicativo.

De acordo com o delegado Clóvis Nei da Silva, titular da Delegacia de Sapiranga, após o primeiro corpo ser encontrado, a polícia recebeu informações de que o cadáver de uma mulher poderia estar na mesma região.

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Conforme ele, as condições em que os dois cadáveres foram localizados indicam que os crimes podem estar relacionados. A apuração, no entanto, ainda é preliminar.

A perícia foi realizada no local e o corpo da mulher foi encaminhado ao Departamento Médico-Legal para identificação e necropsia. O exame também deverá apontar a causa da morte.

De acordo com o delegado Clóvis Nei da Silva, titular da Delegacia de Sapiranga, os indícios iniciais são de execução seguida de ocultação de cadáver. Neste momento, não há elementos que indiquem feminicídio.