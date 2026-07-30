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Notícia

Corpo de mulher é encontrado enterrado em Taquara; polícia apura relação com outro homicídio na região

Vítima ainda não foi identificada e estava na mesma localidade onde outro cadáver  foi localizado no início da semana

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Airton Lemos

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