Segurança

Caso Oliver 
Notícia

Corpo de menino morto pelo pai em Viamão ainda permanece no DML porque não há familiar para retirá-lo

Reconhecimento, conforme legislação brasileira, só pode ser feito por parte de familiares ou representante legal. Pai e mãe são os únicos que poderiam fazer procedimento; no entanto, ambos estão presos

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Guilherme Milman

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