Corpo de homem é encontrado no Rio dos Sinos, em São Leopoldo

Um homem foi encontrado morto nas águas do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, na noite desta sexta-feira (24). O corpo foi localizado por pescadores que navegavam próximo à casa de bombas do bairro Vicentina, nas imediações da Avenida João Corrêa.

Segundo a Polícia Civil, o cadáver estava às margens do rio, em meio a galhos. O homem usava tornozeleira eletrônica.

A polícia suspeita que o corpo tenha sido deixado em outro local e levado até o trecho do rio. Há uma perfuração no corpo, o que levanta a suspeita de homicídio.