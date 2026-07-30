Segurança

Detidos em Canoas
Notícia

Cinco homens são presos por tentar usar drones para entregar drogas em presídio de Charqueadas

Sistema antidrone da Polícia Penal conseguiu interceptar os materiais ilícitos

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Maria Fernanda Freire

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