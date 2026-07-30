Cinco homens são presos por tentar usar drones para entregar drogas em presídio de Charqueadas

Criminosos que ocupavam um Peugeot tentaram fugir, mas foram interceptados pela PRF. PRF / Divulgação

Cinco homens foram presos por tentar enviar drogas para um presídio com uso de drones nesta quinta-feira (30). Três, que ocupavam um Peugeot, foram detidos em ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-386, em Canoas. Outros dois tiveram a prisão conduzida pela Polícia Penal (PP).

Conforme informações da PRF, em ação de combate ao crime, os policiais rodoviários receberam informações da Polícia Penal de que três homens tentaram introduzir drogas na Penitenciária Estadual de Charqueadas, por meio de drones.

Após terem a ação frustrada por sistema antidrone da Polícia Penal, os homens fugiram pela BR-386 em um Peugeot, com placas de Cachoeirinha. No carro, foram encontrados baterias para drones e fios de nylon, utilizados para amarrar as drogas no aparelho.

Dois deles já tinham passagens pela polícia. O motorista do veículo, um homem de 38 anos, natural de Porto Alegre, possui antecedentes por lesão corporal e apropriação indébita.

Baterias usadas no drone abandonado perto do presídio. PRF / Divulgação

Um dos passageiros, de 31 anos, natural de Canoas, tem três passagens por tráfico de entorpecentes, lesão corporal e violação de domicílio. Além disso, já havia sido detido mais de uma vez por tentativa de introduzir drogas em outro presídio.

Segundo a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, a dupla presa pela Polícia Penal fugiu de barco pela Praia do Paquetá, em Canoas.