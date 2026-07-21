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Caso Oliver: Justiça autoriza ida da mãe ao enterro do filho morto pelo pai em Viamão

Mayanna Rodgers está presa na penitenciária de Guaíba. O sepultamento será custeado pela prefeitura de Viamão

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Guilherme Milman

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