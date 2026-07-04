Segurança

Crime de 2022
Notícia

Caso Gabriel: três ex-policiais militares são condenados pela morte de jovem após abordagem

Decisão prevê pena de 24 anos de prisão por homicídio qualificado e indenização de R$ 100 mil à família da vítima

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS