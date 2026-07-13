Segurança

Diversos episódios

Cartolouco vira réu após ex-namorada denunciar agressões e queimadura com cigarro

Influenciador, que irá responder por violência física e psicológica, negou as acusações

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Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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