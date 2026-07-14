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Cartolouco se manifesta após ser denunciado por agressões a ex-namoradas: "Eu vou responder de peito aberto até o final"

Influenciador divulgou um vídeo contestando as acusações, mas afirmou que não poderia comentar detalhes do caso por orientação de seus advogados

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Estadão Conteúdo

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