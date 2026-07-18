Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Câmera flagra agressão com garrafada contra mulher grávida em Estância Velha

Vítima também teve ferimentos no pescoço e nas mãos e solicitou medida protetiva de urgência contra companheiro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Guilherme Jacques

g1

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS