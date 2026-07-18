Câmera flagra agressão com garrafada contra mulher grávida em Estância Velha

Uma mulher de 20 anos, grávida de 10 semanas, foi agredida com uma garrafada na cabeça em plena rua em Estância Velha, no Vale do Sinos. O incidente, na noite de quinta-feira (16), foi flagrado por uma câmera de segurança. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o companheiro dela.

As informações são do g1. O homem fugiu do local e até agora não foi encontrado. A vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva de urgência contra o companheiro.

De acordo com a Polícia Civil, a agressão teria acontecido após a jovem se recusar a comparecer a uma festa na casa de um familiar dele, com quem mantinha um relacionamento há seis meses. O homem teria passado, então, a persegui-la.

Leia Mais Caso de professora encontrada morta após incêndio em Constantina passa a ser investigado como feminicídio

Ele estaria bebendo cerveja em uma garrafa de vidro. Diante da ameaça, ela teria pego uma similar para se defender.

Após sofrer empurrões, a mulher teria golpeado o homem no ombro. Na sequência, ela foi atingida por ele na cabeça.

Ainda na rua, a jovem foi atendida pela Brigada Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente, ela foi levada ao hospital, onde precisou receber pontos. Ela teve ferimentos na cabeça, pescoço e mãos.