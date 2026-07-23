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Brasil reduz mortes violentas para menor patamar histórico, mas feminicídios sobem 4% e batem recorde

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 foi divulgado nesta quinta-feira

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Agência Brasil

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