Segurança

Feminicídio
Notícia

Bebê é encontrada ao lado do corpo da mãe vítima de estrangulamento em Minas Gerais

Suspeito é pai do bebê e marido da vítima; ele já havia sido preso por violência contra a mulher em 2023

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