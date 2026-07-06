Bebê é encontrada ao lado do corpo da mãe vítima de estrangulamento em Minas Gerais

O caso segue em investigação pela Delegacia de Cataguases. Google Maps / Reprodução

Uma mulher, de 44 anos, foi encontrada morta em casa na madrugada de domingo (5) em Cataguases, em Minas Gerais. Segundo as investigações, ela teria sido estrangulada pelo marido, que foi preso horas depois.

A vítima, Karen Aparecida Ferreira Rosa, foi encontrada por agentes da Polícia Militar (PM) já sem vida na sala de casa. Uma das filhas do casal, uma menina de um ano, mamava do peito da mãe quando a polícia entrou na residência. Karen deixa sete filhos e seis netos.

De acordo com o g1, João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, confessou o feminicídio em um primeiro momento, porém, se manteve em silêncio durante o depoimento oficial.

Segundo as investigações, o homem fugiu do local do crime após ligar para a própria irmã para pedir que ela fosse até o imóvel. Ele foi preso na tarde de domingo e encaminhado ao sistema prisional.

O caso segue em investigação, como feminicídio, pela Delegacia de Cataguases.

Relacionamento marcado por violência

Segundo a irmã da vítima, Cássia Cristina Ferreira Mineli, o relacionamento era marcado por episódios frequentes de violência.

Em setembro de 2023, João Vitor Silva foi preso após agredir a vítima com cabeçadas. A Justiça havia determinado medidas protetivas e a prisão do suspeito, mas elas foram revogadas após pedido da própria vítima.

— Ela se separava, mas ele insistia e ela voltava por causa dos meninos. Eu não sei se ele a ameaçava, não sei. Só sei que, quando a gente percebia, ela já tinha ido embora — afirmou Cássia.