Bebê de 11 meses tem queimaduras de segundo grau depois de banho em escola 

Uma bebê de 11 meses teve queimaduras de segundo grau depois de tomar banho na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Casa da Criança, em Campo Bom, na sexta-feira (10). A menina está internada no Hospital Lauro Réus, que constatou as queimaduras nos pés, pernas e na nádega e aguarda transferência para o HPS de Porto Alegre.
Segundo a mãe da menina, de 18 anos, a escola teria feito contato com ela por mensagem por volta das 15h10, informando que um incidente teria ocorrido com a bebê e que era preciso a presença de um responsável no local.
— Eu pedi para que eles me adiantassem o que teria ocorrido por telefone e me disseram que a bebê teria tido uma diarreia e a professora tinha dado banho nela com água quente e teria queimado a pele da bebê, mas que não tinha sido nada demais — conta a mãe.
Quando a mãe chegou no local, a filha já estaria sendo atendida pelo Samu. De acordo com a mãe, ainda na Emei, a diretora teria relatado para ela que a professora responsável pelo banho teria testado a água antes de pôr a menina na banheira e que só após o banho bolhas começaram a aparecer na pele.
— Aqui no hospital, a diretora conta que a professora deixou a água escorrendo e botou a bebê sentada na cuba de inox e, provavelmente, a cuba esquentou e ocasionou a queimadura de segundo grau na minha filha — relata a mãe.
A Prefeitura de Campo Bom emitiu uma nota lamenta o ocorrido e informou que segue acompanhando a situação, prestando todo o apoio necessário à família e adotando as medidas administrativas cabíveis. A mãe da menina registrou boletim de ocorrência neste sábado (11). O caso deve ser investigado pela delegada Ariadne Langanke, que informou que a partir de segunda-feira (13) deve iniciar os depoimentos das pessoas envolvidas para apurar o que a causa das queimaduras.
Nota da Prefeitura de Campo Bom na íntegra:
A Prefeitura de Campo Bom informa que, na tarde desta sexta-feira (10), foi registrada uma ocorrência envolvendo uma criança atendida pela EMEI Casa da Criança.
Assim que a situação foi identificada, a equipe da unidade adotou imediatamente todas as providências necessárias, com o acionamento do SAMU, a comunicação à família e o acompanhamento contínuo do atendimento prestado.
A Administração Municipal lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade à criança e aos seus familiares, colocando-se ao lado da família neste momento e desejando sua pronta e plena recuperação.
A rede municipal de ensino acolhe diariamente cerca de 10 mil crianças e estudantes, responsabilidade que reforça o compromisso permanente da Prefeitura com o cuidado, a segurança e a garantia dos direitos de todos os alunos. A Administração segue acompanhando a situação de perto, prestando todo o apoio necessário à família e adotando as medidas administrativas cabíveis.