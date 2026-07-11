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Bebê de 11 meses tem queimaduras de segundo grau depois de banho em escola 

Caso será investigado pela Polícia Civil, e depoimentos devem ser prestados na segunda-feira (13)

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Julia Taube

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