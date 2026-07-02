Segurança

Violência em Porto Alegre
Notícia

Assaltantes roubam carro e avançam sobre PMs no bairro Menino Deus; um suspeito ficou ferido

Trecho na Rua Botafogo estava sem luz no momento do crime e, por isso, policiais militares faziam patrulhamento no local

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS