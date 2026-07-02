Assaltantes roubam carro e avançam sobre PMs no bairro Menino Deus; um suspeito ficou ferido

Um homem foi preso após roubo de veículo no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, no começo da noite desta quinta-feira (2). O caso aconteceu na Rua Botafogo, entre a Múcio Teixeira e a Travessa La Salle.

Segundo informações da Brigada Militar (BM), o assalto aconteceu por volta das 19h. Dois assaltantes abordaram uma mulher e roubaram em carro modelo HB20.

O trecho estava sem luz no momento do crime e, por esse motivo, uma guarnição da BM fazia patrulhamento no local. Os policiais abordaram a dupla, que teria avançado com o carro roubado contra os PMs — eles não se feriram.

Os brigadianos atiraram contra eles, que conseguiram fugir. Um cerco foi montado no bairro Menino Deus na tentativa de encontrar os suspeitos.

Um deles foi localizado junto com o veículo na Avenida Padre Cacique, perto do asilo. O homem, que não teve nome e idade divulgados, foi preso e encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da Capital.

O outro foi localizado momentos depois, após dar entrada no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), com ferimento de bala na mão. Ele, que também não teve identidade divulgada, está custodiado, passando por atendimento médico.