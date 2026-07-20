Segurança

Alta periculosidade
Notícia

Assaltante de bancos preso por policiais federais na BR-116 tem condenação por tentar matar PMs no RS

Roger Ávila Moraes de Lima estava foragido por roubo a banco, tráfico e tentativas de homicídio

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS