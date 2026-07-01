Argentino é preso por aplicar golpe do amor que causou prejuízo de R$ 1 milhão à vítima

Homem foi preso no Flamengo, na Zona Sul. PCRJ / Reprodução

A Polícia Civil do Rio prendeu, na terça-feira (30), um argentino apontado como responsável por causar prejuízo de R$ 1 milhão a uma mulher no chamado golpe do amor.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso no Flamengo, na Zona Sul. Não foi possível localizar a defes mas, segundo a polícia, ele confessou que pretendia fugir e contou já ter sido preso por este tipo de crime na Argentina.

De acordo com as investigações, o argentino fingiu ser um herdeiro árabe para se apresentar à vítima. Ele disse que estava com os bens bloqueados.

Entre 2023 e 2024, ele induziu a mulher a realizar 269 transferências bancárias para ele, totalizando prejuízo de R$ 1 milhão.

Além do golpe financeiro, o argentino teria furtado o apartamento da vítima enquanto ela estava internada para passar por uma cirurgia cardíaca. Segundo a polícia, ele levou eletrônicos, joias e documentos.

A investigação aponta que o homem utilizava contas em nome de outras ex-namoradas para movimentar os valores arrecadados com o golpe e possuía um histórico de crimes semelhantes, desde 2015, em diversos Estados.