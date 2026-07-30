Após prisão de investigado por estupro em Torres, Polícia Civil orienta possíveis vítimas a registrar ocorrência

Após a prisão de um morador de Torres investigado por estupro nesta quinta-feira (30), a Polícia Civil espera que mais mulheres registrem ocorrência contra ele. Dezenas de relatos ganharam repercussão nas redes sociais após a criação de um perfil que mobilizou ex-companheiras de Vinicius Roig, de 47 anos.

Conforme o delegado Marcos Veloso, da delegacia de Torres, desde o início da divulgação das publicações, apenas uma mulher registrou ocorrência, referente a um episódio de 15 anos atrás. Na avaliação dele, a prisão costuma dar maior segurança às possíveis vítimas.

— Com a prisão, geralmente as vítimas tendem a comparecer mais na delegacia. Isso vai nos auxiliar a substanciar ainda mais o pedido de que esse indivíduo permaneça preso. A gente precisa juntar algumas provas ainda, provas periciais, técnicas e testemunhais, para que a gente consiga, ao final, indiciar e representar pela continuidade da prisão — avaliou Veloso, em entrevista ao programa Gaúcha+, da Rádio Gaúcha.

A orientação é que as mulheres façam o boletim de ocorrência ou busquem a Polícia Civil para narrar os episódios, mesmo que sejam antigos. Em Torres, a delegacia possui uma Sala das Margaridas, de acolhimento às vítimas de violência doméstica. Os registros também podem ser feitos pela Delegacia Online e através da Central de Acolhimento das Vítimas do Ministério Público.

— Nos delitos de violência doméstica, a palavra da mulher possui uma maior relevância porque, normalmente, não há testemunhas. Além disso, quando tem muitas mulheres falando a mesma coisa ou com relatos parecidos, para quem é o operador, como o delegado, acaba tendo um juízo ainda maior sobre a necessidade de prisão, que foi o que aconteceu — complementa Veloso.

Durante o cumprimento da prisão, em Balneário Camboriú (SC), foi apreendido o celular de Roig. Em Torres, na residência do investigado, a Polícia Civil recolheu outros aparelhos eletrônicos, que irão passar por perícia.

Denúncias aguardam análise da Justiça

Até o momento, Roig foi indiciado em 11 inquéritos envolvendo três vítimas em Torres. Segundo o delegado, a prisão ocorreu agora porque, na investigação mais recente, o crime apurado é mais grave, envolvendo um relato de estupro que teria ocorrido no ano passado. Já os indiciamentos anteriores apontam para episódios de lesão corporal, ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva.

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O Ministério Público apresentou três denúncias contra Roig por crimes contra uma mesma mulher nos municípios de Torres e Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Em um dos episódios, segundo a acusação, Roig afirmou que "quebraria todos os vidros do apartamento e mataria a vítima e outro homem que encontrasse com ela".

As denúncias, que são de setembro do ano passado, maio e junho deste ano, ainda aguardam análise da Justiça. Em nota, o Tribunal de Justiça afirmou que "não é possível prestar informações ou divulgar detalhes relacionados ao caso neste momento", já que os processos tramitam sob segredo de Justiça.

À reportagem de Zero Hora, Roig declarou que buscou contato com a delegacia de Torres de forma voluntária e se colocou à disposição das autoridades.