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Após prisão de investigado por estupro em Torres, Polícia Civil orienta possíveis vítimas a registrar ocorrência

Suspeito já foi indiciado em 11 inquéritos; dezenas de relatos de mulheres ganharam repercussão nas redes sociais

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Gabriela Plentz

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