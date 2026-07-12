"Apagar uma infeliz do mapa": filho denuncia mãe suspeita de negociar morte de servidora no Paraná

Policiais civis do Paraná seguem investigação sobre o caso. Fábio Dias / PCPR / Divulgação

Um adolescente de 16 anos encontrou no celular da mãe mensagens que indicavam que ela negociava a morte de uma servidora pública. O jovem gravou parte do conteúdo antes que fosse apagado, alertou a mulher que seria atacada e procurou ajuda.

A atitude dele levou a Polícia Civil do Paraná (PCPR) a investigar o caso antes que o plano avançasse. A mãe, de 41 anos, foi presa preventivamente na sexta-feira (10), em Abatiá, no Norte do Paraná. Segundo a polícia, ela teria oferecido R$ 3 mil para que um homem matasse uma funcionária da Casa Lar do município.

O adolescente e os dois irmãos estavam acolhidos na instituição após uma decisão judicial tê-los afastado do convívio dos pais. A investigação aponta que a mãe passou a responsabilizar servidoras do local pela perda da guarda e teria escolhido uma delas como alvo de uma vingança.

De acordo com a PCPR, o homicídio vinha sendo preparado havia semanas. Além de buscar alguém para executá-lo, a investigada teria acompanhado a rotina da servidora e reunido informações para organizar uma emboscada. Fotografias da mulher que seria alvo e de outros funcionários públicos foram encontradas nos aparelhos celulares analisados pela perícia.

"Apagar uma infeliz do mapa"

Mensagens ente a mãe e o intermediador foram recuperadas pela polícia. Polícia Civil do Paraná / Reprodução

As mensagens obtidas pelos investigadores mostram a mulher perguntando a um homem se ele poderia realizar um "trabalho" ou indicar alguém que o fizesse. Questionada sobre o que pretendia, ela respondeu: "Apagar uma infeliz do mapa".

Em seguida, a suspeita atribuiu à servidora a responsabilidade pelo acolhimento das crianças: "Ela tomou meus filhos, fez a cabeça do promotor".

Outros trechos da conversa indicam que a mulher queria que o ataque fosse cometido com uma arma de fogo. Ela também informou onde o carro da funcionária costumava ficar estacionado e combinou que trataria do pagamento no dia 7, quando receberia dinheiro. A servidora não foi ferida e passa bem.

As mensagens foram recuperadas no celular do homem procurado pela investigada. Segundo o delegado Luis Guilherme Almeida Cerqueira, a mulher havia apagado a conversa do próprio aparelho.

Adolescente foi ameaçado pela mãe

O filho mais velho tinha autorização para visitar os pais por ser adolescente. Foi durante um desses encontros que ele descobriu o plano e registrou em vídeo parte das mensagens.

Conforme a Polícia Civil, a mãe o ameaçou de morte para impedir que revelasse o que havia encontrado. Ainda assim, o jovem procurou a rede de assistência do município e avisou a funcionária da Casa Lar. A mulher que seria alvo do plano e o adolescente foram à delegacia, onde o caso foi denunciado.

Ao explicar o contexto familiar, o delegado afirmou que os três irmãos haviam sido acolhidos diante de suspeitas de maus-tratos, alimentação inadequada, abandono intelectual e ausência escolar. Depois da medida judicial, a mãe teria iniciado uma série de desavenças com trabalhadoras da instituição.

Homem procurado para o crime não foi preso

Identificado durante as diligências, o homem que conversava com a suspeita confirmou ter sido procurado e entregou informações que ajudaram a polícia. Ele não foi preso.

Segundo o delegado, o homem alegou que manteve o diálogo para descobrir até onde a mulher iria e se ela realmente faria o pagamento. Disse ainda que pretendia repassar o caso à polícia. A versão permanece sob análise dos investigadores.

O marido da suspeita também é investigado por possível participação no planejamento e permanece em liberdade. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário depois que a Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal autorizou a prisão preventiva.

O inquérito está em fase final e será encaminhado ao Ministério Público do Paraná. Conforme a Polícia Civil, a investigada deverá responder por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e promessa de recompensa.