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"Apagar uma infeliz do mapa": filho denuncia mãe suspeita de negociar morte de servidora no Paraná

Adolescente de 16 anos ajudou a impedir emboscada; funcionária que seria alvo não foi ferida

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