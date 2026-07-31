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"Alguém tinha que quebrar o silêncio", diz irmã de morador de Torres investigado por estupro

Vinicius Roig foi preso preventivamente na quinta. Juliana criou página em rede social para divulgar relatos de violência dele

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Gabriela Plentz

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